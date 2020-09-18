18.09.2020 09:50

Сегодня - день рождения почетной харьковчанки Татьяны Веркиной (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 18 сентября, поздравил с днем рождения Татьяну Веркину - Народную артистку Украины, профессора, Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского.



// city.kharkov.ua

«Посвятив свою жизнь творчеству и образованию, имея высокий профессиональный авторитет, Вы своим примером вдохновляете молодое поколение на новые свершения, познание мира и любовь к искусству.



Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в Вашей плодотворной деятельности по формированию духовной культуры молодежи. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.