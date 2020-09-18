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18.09.2020  09:50   

Сегодня - день рождения почетной харьковчанки Татьяны Веркиной (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 18 сентября, поздравил с днем рождения Татьяну Веркину - Народную артистку Украины, профессора, Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского.


// city.kharkov.ua

«Посвятив свою жизнь творчеству и образованию, имея высокий профессиональный авторитет, Вы своим примером вдохновляете молодое поколение на новые свершения, познание мира и любовь к искусству.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в Вашей плодотворной деятельности по формированию духовной культуры молодежи. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, татьяна веркина
 
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