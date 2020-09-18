Сегодня - день рождения почетной харьковчанки Татьяны Веркиной (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 18 сентября, поздравил с днем рождения Татьяну Веркину - Народную артистку Украины, профессора, Почетного гражданина города Харькова, ректора Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского.
«Посвятив свою жизнь творчеству и образованию, имея высокий профессиональный авторитет, Вы своим примером вдохновляете молодое поколение на новые свершения, познание мира и любовь к искусству.
Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, дальнейших успехов в Вашей плодотворной деятельности по формированию духовной культуры молодежи. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
Температура, особенно дневная, снизится на 7–11°C. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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