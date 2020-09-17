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17.09.2020  19:51   

В Харькове установлен Памятный монумент расстрелянным военнопленным (Минюст)

Мемориальный знак был установлен сотрудниками Северо-восточного Межрегионального управления харьковской экспертной службы.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 17 сентиября 2020 года в Харькове был установлен монумент для военнопленных советских солдат, погибших на территории города во время оккупации в 1941-1943 годах.
 
Силами неравнодушных людей, при содействии руководителей Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции и НИЭКЦ МВД Украины в сотрудничестве с руководством коммунального учреждения «Областная поисково-издательская редакция Книга памяти Украины», стало возможным выяснения поименного  список солдат, погибших в немецком лагере «Кригсгефанген-Шталаг-363», расположенном на территории Харьковского СИЗО.
 
Имена 162 защитников нашей Родины наконец высечены на памятном знаке, расположенном в районе стадиона «Трудовые резервы» на улице Озерянской.
 
Из «Книги памяти Украины»:
 
 Заключенный камеры смертников шталага №363 Александр Фуксман, расстрелян 13 августа 1943, перед казнью сделал надпись на стене камеры: «... дрались мужественно, по-гвардейском, как верные сыны народа и погибли как гвардейцы».
 
23-летний заключенный камеры смертников Михаил Тюменцев на стене написал, что «... кормили через сутки один раз ...».
 
По имеющейся информации, в немецком лагере «Кригсгефанген-Шталаг-363» погибли более 20 000 советских солдат, поэтому работа по установлению их имен продолжается.
 
 
 
Тэги:  мемориал, расстрелянные военнопленные, харьков
 
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