17.09.2020 19:51

В Харькове установлен Памятный монумент расстрелянным военнопленным (Минюст)

Мемориальный знак был установлен сотрудниками Северо-восточного Межрегионального управления харьковской экспертной службы.



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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 17 сентиября 2020 года в Харькове был установлен монумент для военнопленных советских солдат, погибших на территории города во время оккупации в 1941-1943 годах.

Силами неравнодушных людей, при содействии руководителей Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции и НИЭКЦ МВД Украины в сотрудничестве с руководством коммунального учреждения «Областная поисково-издательская редакция Книга памяти Украины», стало возможным выяснения поименного список солдат, погибших в немецком лагере «Кригсгефанген-Шталаг-363», расположенном на территории Харьковского СИЗО.

Имена 162 защитников нашей Родины наконец высечены на памятном знаке, расположенном в районе стадиона «Трудовые резервы» на улице Озерянской.

Из «Книги памяти Украины»:

Заключенный камеры смертников шталага №363 Александр Фуксман, расстрелян 13 августа 1943, перед казнью сделал надпись на стене камеры: «... дрались мужественно, по-гвардейском, как верные сыны народа и погибли как гвардейцы».

23-летний заключенный камеры смертников Михаил Тюменцев на стене написал, что «... кормили через сутки один раз ...».

По имеющейся информации, в немецком лагере «Кригсгефанген-Шталаг-363» погибли более 20 000 советских солдат, поэтому работа по установлению их имен продолжается.