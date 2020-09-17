17.09.2020 16:19
Харьковчан приглашают принять участие в международном форуме (Сайт Конгресса трансграничного сотрудничества)
Конгресс трансграничного сотрудничества «Люблин-2020» состоится онлайн 6-9 октября 2020 года.
Харьковчан приглашают принять участие в международном форуме (Сайт Конгресса трансграничного сотрудничества)
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в этом году мероприятие
, ранее известное как Конгресс инициатив Восточной Европы, будет посвящено теме «Самоуправление завтрашнего дня. Между открытостью и ответственностью» и состоится в виртуальном пространстве с синхронным переводом на три языка (польский, английский, русский).
В рамках конгресса будут проведены экспертные панели, дискуссии и семинары, посвященные различным тематическим блокам:
- предпринимательство и межсекторное партнерство для экономического развития;
- возможности стартапов и креативного бизнеса в Европе;
- социальная политика, образование и проекты гражданского общества;
- новые культурные форматы и социальная самоорганизация в условиях пандемии и др.
Во время вступительной дискуссии с участием мэров городов из разных регионов Европы будут рассмотрены приоритеты городского самоуправления в условиях новой постпандемической реальности.
Кроме того, состоится встреча депутатов городских советов европейских городов, посвященная проблемам и инициативам местных громад во время пандемии.
Все мероприятия в рамках конгресса будут доступны после регистрации. Для этого нужно обратиться в Департамент международного сотрудничества по тел. 760 74 49.