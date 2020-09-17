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17.09.2020  16:19   

Харьковчан приглашают принять участие в международном форуме (Сайт Конгресса трансграничного сотрудничества)

Конгресс трансграничного сотрудничества «Люблин-2020» состоится онлайн 6-9 октября 2020 года.


Харьковчан приглашают принять участие в международном форуме (Сайт Конгресса трансграничного сотрудничества)
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в этом году мероприятие, ранее известное как Конгресс инициатив Восточной Европы, будет посвящено теме «Самоуправление завтрашнего дня. Между открытостью и ответственностью» и состоится в виртуальном пространстве с синхронным переводом на три языка (польский, английский, русский).
 
В рамках конгресса будут проведены экспертные панели, дискуссии и семинары, посвященные различным тематическим блокам:
 
- предпринимательство и межсекторное партнерство для экономического развития;
- возможности стартапов и креативного бизнеса в Европе;
- социальная политика, образование и проекты гражданского общества;
- новые культурные форматы и социальная самоорганизация в условиях пандемии и др.
 
Во время вступительной дискуссии с участием мэров городов из разных регионов Европы будут рассмотрены приоритеты городского самоуправления в условиях новой постпандемической реальности.
 
Кроме того, состоится встреча депутатов городских советов европейских городов, посвященная проблемам и инициативам местных громад во время пандемии.
 
Все мероприятия в рамках конгресса будут доступны после регистрации. Для этого нужно обратиться в Департамент международного сотрудничества по тел. 760 74 49.
 
Тэги:  конгресс, международный форум, харьков, трансграничное сотрудничество, конгресс инициатив восточной европы
 
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