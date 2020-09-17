17.09.2020 15:52

В Харькове ветераны отметили 77-летие освобождения области и поддержали мэра (Горсовет)

Мероприятие по случаю 77-й годовщины освобождения Харьковской области от нацистских оккупантов состоялось сегодня, 17 сентября 2020 года, в Харьковском муниципальном культурном центре.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие представители областной и городской организаций ветеранов Второй мировой войны. Для них и с их участием в бывшем ДК «Металлист» прошел концерт. Также на мероприятии были вручены отличия Всеукраинской организации ветеранов - «Почетный ветеран Украины».

Как сообщил председатель Харьковской областной организации ветеранов Украины Анатолий Хиневич, освобождение Харькова сыграло решающую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

«По историческим данным, в боях за Харьков погибло около 600 тыс. человек, хотя официально на наших картах обозначены могилы 206 тыс. человек, и из них только 85 тыс. известны пофамильно. Таким языком статистики мы хотим объяснить, как тяжело здесь было и почему считаем наш город победителем», - подчеркнул Анатолий Хиневич.

Он отметил, что в области более 500 тыс. пенсионеров участвуют в мероприятиях, посвященных Второй мировой войне. Также около 1 млн ветеранов задействованы в акции «Эстафета памяти». Проводить эти и другие мероприятия помогает городская власть Харькова.

«Любой проект, который мы хотим осуществить, мы с ними согласовываем, и они мобилизуют профильные службы города и области, чтобы решить наши задачи. Ко всем этим мероприятиям очень трепетно относится Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Ветераны из других регионов говорят, что нам повезло, и это объективно. С такой поддержкой ветераны чувстувуют себя комфортно», - сказал Анатолий Хиневич.

Председатель Харьковской городской организации ветеранов Украины Борис Котенко отметил, что именно поэтому ветераны поддерживают выдвижение Геннадия Кернеса на пост Харьковского городского головы.

«Приняли решение о поддержке на выборах нашего мэра Геннадия Кернеса, потому что чувствуем его реальную помощь. Нас готовы выслушать со всеми просьбами и пожеланиями. Есть материальная поддержка, поздравление ветеранов и помощь на дому. Мы хотим, чтобы наш мэр остался, и Харьков, где созданы все условия для работы, учебы и отдыха, был успешным», - сказал Борис Котенко.

Отметим, что сегодня прошла первая часть мероприятий, посвященных освобождению Харьковской области в годы Второй мировой войны. 19 сентября 2020года ветераны соберутся на мемориальном комплексе «Высота маршала И.С.Конева», а также в Зачепиловском районе, который последним в области был освобожден от нацизма.