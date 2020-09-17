ФОТОфакт: На здании СИЗО появился мурал (Минюст)

На здании при входе в режимную зону Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
Изображение Свято-Успенского собора выполнено с ракурса, который больше знаком харьковчанам, - с улицы Полтавский Шлях и моста через реку Лопань. Слева на картине изображена эпоха 19 века, а справа – наше время.
Вдоль всего мурала проходит символическая фотопленка из самых узнаваемыми архитектурными сооружениями города прошлого и настоящего.
Идея фасадной картины возникла у сотрудников следственного изолятора, чтобы обновить внешний вид старого здания.
В жизнь замысел воплотил осужденный Алексей, который имеет опыт художественного творчества и активно участвует в работах по благоустройству территории учреждения, отметили в СИЗО.
Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
Последний жаркий денек сентября: с утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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