17.09.2020 11:03

ФОТОфакт: На здании СИЗО появился мурал (Минюст)

На здании при входе в режимную зону Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания



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Изображение Свято-Успенского собора выполнено с ракурса, который больше знаком харьковчанам, - с улицы Полтавский Шлях и моста через реку Лопань. Слева на картине изображена эпоха 19 века, а справа – наше время.

Вдоль всего мурала проходит символическая фотопленка из самых узнаваемыми архитектурными сооружениями города прошлого и настоящего.



Идея фасадной картины возникла у сотрудников следственного изолятора, чтобы обновить внешний вид старого здания.



В жизнь замысел воплотил осужденный Алексей, который имеет опыт художественного творчества и активно участвует в работах по благоустройству территории учреждения, отметили в СИЗО.