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16.09.2020  10:33   

Александр Ридный отмечает день рождения (Горсовет)

16 сентября – день рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александра Ридного.


// city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Александра Ридного.

«Вы человек огромной творческой энергии, которого хорошо знают в нашем городе как талантливого скульптора, автора ярких и оригинальных произведений искусств, украшающих Харьков.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и дальнейшей плодотворной творческой деятельности», - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, александр ридный
 
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