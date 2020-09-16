16.09.2020 10:33

Александр Ридный отмечает день рождения (Горсовет)

16 сентября – день рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александра Ридного.



// city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Александра Ридного.



«Вы человек огромной творческой энергии, которого хорошо знают в нашем городе как талантливого скульптора, автора ярких и оригинальных произведений искусств, украшающих Харьков.



Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и дальнейшей плодотворной творческой деятельности», - говорится в поздравлении городского головы.