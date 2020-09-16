Александр Ридный отмечает день рождения (Горсовет)

16 сентября – день рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного деятеля искусств Украины, доцента кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александра Ридного.
Городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Александра Ридного.
«Вы человек огромной творческой энергии, которого хорошо знают в нашем городе как талантливого скульптора, автора ярких и оригинальных произведений искусств, украшающих Харьков.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и дальнейшей плодотворной творческой деятельности», - говорится в поздравлении городского головы.
Сегодня окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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