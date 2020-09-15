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15.09.2020  12:47   

Проєкт Саржиного яру виграв Гран-прі

Проєкт "Водно-пейзажний парк «Саржин яр» отримав Гран-прі Першої Національної премії з ландшафтної архітектури і садового дизайну.


// city.kharkov.ua

Про це повідомило консалтингове бюро «Ландшафт і архітектура». Проєкт переміг у номінації «Реновація і ревіталізація територій». Його розробила компанія «SBMstudio».

Площа Саржиного яру становить близько 17 га. Проєкт був задуманий як альтернатива парку ім. Горького. Були створені різні зони відпочинку, побудовані велоестакада, система озер. При цьому використовувалися екологічні рішення: глиняне дно і береги з вербових кілків.

Проєкт реалізований у 2018-2020 роках.

Довідка. Українська національна премія у галузі ландшафтної архітектури і садового дизайну була заснована у 2019 році. Організатори: КБ «Ландшафт і архітектура», Гільдія ландшафтних архітекторів України, Національна спілка архітекторів України, Ботанічний сад імені О. Фоміна.

Источник:   ХМР
 Тэги:  саржин яр, гран-при, харьков
 
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