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15.09.2020  09:21   

Почесний харків'янин Сергій Куделко святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 15 вересня, привітав із днем ​​народження Сергія Куделка - Почесного громадянина міста Харкова, директора Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.


// city.kharkov.ua

«За багаторічну професійну діяльність Ви зробили вагомий внесок у розвиток української культури та збереження нашої багатої історичної спадщини. Важливо, що і сьогодні Ваші наукові праці мають велике освітнє і виховне значення, затребувані та цікаві.

Бажаю Вам доброго здоров'я, натхнення, успіхів і нових плідних здобутків у Вашій роботі», - говориться у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, сергей куделко
 
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