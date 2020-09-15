Почесний харків'янин Сергій Куделко святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 15 вересня, привітав із днем народження Сергія Куделка - Почесного громадянина міста Харкова, директора Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
«За багаторічну професійну діяльність Ви зробили вагомий внесок у розвиток української культури та збереження нашої багатої історичної спадщини. Важливо, що і сьогодні Ваші наукові праці мають велике освітнє і виховне значення, затребувані та цікаві.
Бажаю Вам доброго здоров'я, натхнення, успіхів і нових плідних здобутків у Вашій роботі», - говориться у привітанні міського голови.
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 15 сентября ежегодно отмечается Международный день демократии.
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