15.09.2020 09:21

Почесний харків'янин Сергій Куделко святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 15 вересня, привітав із днем ​​народження Сергія Куделка - Почесного громадянина міста Харкова, директора Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.



// city.kharkov.ua

«За багаторічну професійну діяльність Ви зробили вагомий внесок у розвиток української культури та збереження нашої багатої історичної спадщини. Важливо, що і сьогодні Ваші наукові праці мають велике освітнє і виховне значення, затребувані та цікаві.



Бажаю Вам доброго здоров'я, натхнення, успіхів і нових плідних здобутків у Вашій роботі», - говориться у привітанні міського голови.