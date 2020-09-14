14.09.2020 16:47

«Полезная программа»: какой виноград полезнее – зеленый, синий или красный?

Во вторник, 15 сентября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный одной из самых вкусных сезонных ягод – винограду. Чем этот продукт полезен для нашего здоровья? Какое значение имеет цвет плодов? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта научат зрителей разбираться в различных сортах винограда и расскажут, как правильно его выбирать.



// inter.ua

Сорта винограда делятся на три группы – зеленые, красные и синие. Каждый из них обладает своими полезными свойствами. «Самыми полезными считаются темные сорта – красные и синие, – рассказывает диетолог Ольга Деминская. – В красном винограде содержится большое количество антиоксидантов, которые помогают организму противодействовать вредному образованию свободных радикалов. А кожура красного винограда содержит ресвератрол – вещество, которое расщепляет плохой холестерин и улучшает эластичность сосудов. В синих сортах – наибольшее содержание антоцианов, способствующих укреплению иммунитета. Они также оказывают противоопухолевое, противобактериальное воздействие и помогают в лечении и профилактике офтальмологических болезней. Зато в зеленых сортах – наименьшее содержание кислот и больше пектина, который имеет способность выводить яд из организма. Они реже других провоцируют аллергию и проблемы с пищеварением, поэтому их можно употреблять детям».

От чего зависит вкус винограда? Сколько нужно съедать ягод, чтобы укрепить иммунитет? Кому противопоказан виноград? И какие необычные блюда из него можно приготовить? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Ольга Деминская, эксперт плодово-овощного рынка Максим Диденко, шеф-повар Николай Карпенко.

Своими полезными советами поделится звездный гость проекта – телеведущая Катя Виноградова.

«Виноград – мое любимое лакомство, особенно в сочетании с сыром бри, – признается телеведущая. – Раньше ела его без косточек, а потом узнала, что в них содержится в 10 раз больше полезных веществ, чем в самих плодах! Врачи рекомендуют употреблять виноград, тщательно разжевывая косточки. Кстати, целебные свойства виноградных косточек переходят в красное вино и в настойки. А еще они широко используются в косметологии, поскольку обладают способностью улучшать состояние кожи, волос. Поэтому я часто пользуюсь маслами и масками на их основе».

Выпуск «Полезной программы» о винограде смотрите завтра, 15 сентября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 16 сентября, в 10:00 на «Интере» – программа о мидиях.

Ни одна японская свадьба не обходится без супа из мидий, которые в этой стране считаются символом любви и крепкого союза. Ведь половинки этого продукта так крепко скреплены, что их трудно разъединить. Какие сорта мидий популярны в нашей стране? За что их любят? Какие мидии нужно покупать – закрытые или открытые? Как выбрать качественные и свежие моллюски? Чем они полезны для организма? И каков шанс найти жемчужину в раковине? Звездный эксперт ток-шоу – певица Маша Фокина.

В четверг, 17 сентября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе гороха.

Каждая горошина – это настоящая квинтэссенция таблицы Менделеева, настолько разнообразен ее состав и высокая пищевая ценность. Какой горох полезнее – свежий, замороженный или консервированный? Для чего предназначены сухой, мозговой и сахарный горох и чем один вид отличается от другого? Как выбрать качественный продукт без жучков и червячков? Чем полезен микрогрин? И какие необычные блюда можно приготовить из этой бобовой культуры? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

В пятницу, 18 сентября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о курице.

Курятина содержит больше белков, чем любой другой вид мяса, при этом жиров в ней – до 10%. Благодаря этому наш организм получает незаменимые аминокислоты и способен синтезировать гормон радости – серотонин. Чем еще полезно мясо курицы? С чем врачи не советуют его употреблять? Как выбрать качественное куриное мясо? Сколько надо варить бульон из курицы, чтобы он получился вкусным? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.

А в субботу, 19 сентября, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную говядине.

Благодаря своему составу говядина считается одним из самых ценных видов мяса. Конечно, лишь в том случае, если оно свежее и качественное. На что нужно обращать внимание при покупке? Как влияет на полезные свойства говядины ее замораживание? Какая часть туши подходит для приготовления оссобуко, какая для бефстроганова, а что брать на стейк? И сколько можно хранить парное мясо в домашних условиях? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певец Александр Кривошапко.



