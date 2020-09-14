Главная Новости Общество У Харкові провели соціальну екскурсію у Шарівку
14.09.2020  15:47   

У Харкові провели соціальну екскурсію у Шарівку

Соціальна екскурсія у Харківський аероклуб і палацово-парковий комплекс «Шарівка» пройшла 12 вересня для представників підрозділу «Діти Чорнобиля» Харківської міської громадської організації «Союз Чорнобиль».


//city.kharkov.ua
Екскурсанти побували у Харківському аероклубі ім. В.С. Гризодубової, де дізналися історію літаків і гвинтокрилів виставкового майданчика авіатехніки під відкритим небом, побували на льотному полі і побачили діючу авіатехніку (аеродром «Коротич»), а також відвідали пам'ятки архітектури національного значення - садибу Григорія Шидловського у Старому Мерчику і палацово-парковий комплекс «Шарівка».
 
Організували екскурсію Департамент міжнародного співробітництва спільно з КП «Центр розвитку міжнародного співробітництва» в рамках реалізації Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.
 
Як повідомили у департаменті, з 2018 року в рамках програми Департаментом міжнародного співробітництва було проведено 44 екскурсії для представників соціально незахищених верств населення. За цей час екскурсантами стали 2025 осіб пільгових категорій: малозабезпечені діти, діти-сироти, громадяни з інвалідністю, діти з багатодітних сімей, діти сімей переселенців і учасників АТО, пенсіонери, ветерани, літні люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.
Тэги:  социальная экскурсия, шаровка, харьков
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 