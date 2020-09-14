14.09.2020 15:47

У Харкові провели соціальну екскурсію у Шарівку

Соціальна екскурсія у Харківський аероклуб і палацово-парковий комплекс «Шарівка» пройшла 12 вересня для представників підрозділу «Діти Чорнобиля» Харківської міської громадської організації «Союз Чорнобиль».



//city.kharkov.ua

Екскурсанти побували у Харківському аероклубі ім. В.С. Гризодубової, де дізналися історію літаків і гвинтокрилів виставкового майданчика авіатехніки під відкритим небом, побували на льотному полі і побачили діючу авіатехніку (аеродром «Коротич»), а також відвідали пам'ятки архітектури національного значення - садибу Григорія Шидловського у Старому Мерчику і палацово-парковий комплекс «Шарівка».

Організували екскурсію Департамент міжнародного співробітництва спільно з КП «Центр розвитку міжнародного співробітництва» в рамках реалізації Програми зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.

Як повідомили у департаменті, з 2018 року в рамках програми Департаментом міжнародного співробітництва було проведено 44 екскурсії для представників соціально незахищених верств населення. За цей час екскурсантами стали 2025 осіб пільгових категорій: малозабезпечені діти, діти-сироти, громадяни з інвалідністю, діти з багатодітних сімей, діти сімей переселенців і учасників АТО, пенсіонери, ветерани, літні люди, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.