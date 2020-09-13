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13.09.2020  10:23   

Проведены совместные региональные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ФОТО)

Мероприятие проведено на базе полигона Межрегионального центра гуманитарного и быстрого реагирования ГСЧС Украины.


//kh.dsns.gov.ua
12 сентября 2020 года на базе полигона Межрегионального центра гуманитарного и быстрого реагирования ГСЧС Украины состоялись совместные региональные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера.
 
В учениях приняли участие оперативные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, отряды быстрого реагирования Общества Красного Креста с Харьковской, Луганской и Днепропетровской областей, сотрудники Национальной полиции и кинологи общественного движения “Щит”.
 
Главной задачей мероприятия стало совершенствование слаженности сил гражданской защиты и волонтеров во время выполнения работ по поиску и спасению людей в зоне возникновения чрезвычайных ситуаций.
 
Данные тренировки также помогли участникам усовершенствовать свои умения и навыки по оказанию помощи пострадавшим при масштабных дорожно-транспортных происшествиях, поиске и спасении пострадавших в техногенных завалах, поиске заблудившихся в лесах людей.
 
Руководящий состав органов управления имел возможность совершенствовать практику организации и проведения спасательных работ, координации действий всех привлеченных служб.
 
Все эпизоды были организованы таким образом, что спасательные работы проводились в условиях, приближенных к реальным. Поэтому все участники выкладывались максимально и показали достаточно высокую подготовку.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  учение, авария, харьков
 
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