12.09.2020 14:41

У Харькова — обновленный спортивный бренд (ВИДЕО)

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта презентовал новый фирменный стиль спортивного города.



//sportevents.kharkiv.ua

С сегодняшнего дня Kharkiv Sport City обновляет свой фирменный стиль. В разработке участвовала команда брендингового агентства “Boomerang”.

Предыдущий логотип активно использовал традиционный символ города — Зеркальную струю. Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров рассказал, что предшествовало решению о ребрендинге «спортивной столицы»:

«После создания бренда прошло практически шесть лет. За это время изменилось восприятие спорта, концепция его позиционирования. Бренд выполнил своё предназначение — Харьков заявил о себе, как город спорта, „спортивная столица“. Сейчас настал новый виток его развития в городе и, как следствие, он должен быть сопряжен с новым брендом».

«Сейчас спорт стал более популярен, чем шесть лет назад. Возросло количество людей, ведущих здоровый способ жизни. Спорт, как и весь мир, стал более мобильный, быстрый, информативный. Изменились многие принципы, подходы, даже задачи и приоритеты спорта. Все это легло в основу нового бренда: он стал быстрым, легким, восприимчивым, динамичным», — подчеркивает Алексей Чубаров.

Директор агентства “Boomerang”, которое занималось разработкой бренда, Дмитрий Грицкий рассказал подробнее о символах в новом логотипе:

«Проект ребрендинга спортивного логотипа города стал для нас логическим продолжением многолетнего опыта работы агентства со спортом в различных его проявлениях: спортивные турниры, клубы, спортивные бренды.

Воплотить интерес и любовь к спорту горожан во всем его многообразии — стало главной задачей ребрендинга.

Логотип, как и общая стилистика, построены на использовании нескольких простых графических элементов — круге и линии. Знак представляет собой стилизованную букву „Х“ (Харьков), выполненную на основе пересечения элементов олимпийских колец и линий, символизирующих спортивные атрибуты.

Линия — один из наиболее актуальных графических символов в спорте и городе: визуализация беговых и велодорожек, стадионов, разметок спортивных площадок. Олимпийские и спортивные ленты имеют линейную структуру также, как и городские здания, маршруты движения, парковые зоны, струи фонтанов. Символические использование вариантов круга и линий в спортивном брендинге стали лаконичным и современным решением для спортивного бренда города».

Дмитрий Грицкий подчеркнул, что новый спортивный бренд города должен быть актуален не только в рамках спортивных соревнований и клубов, но и применим на модной спортивной одежде, сувенирах, спортивных зонах, открытых площадках. Он должен гармонично и современно вписываться в городскую среду, быть частью общей спортивной культуры города.

Говоря о философии нового логотипа, Алексей Чубаров утверждает, что спорт должен не только объединять людей в группы по разным видам спорта, но и сами виды спорта точно также должны объединяться вокруг идеи здорового образа жизни и популяризации спорта в целом.

«Сейчас люди хотят многообразия выбора, быстрого перехода, легкости принятия решения. Спорт должен учитывать это. Думаю, у нас это получилось», — говорит Алексей.