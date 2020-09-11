Главная Новости Общество Геннадій Кернес висловлює співчуття рідним і колегам Артема Ердаларяна
11.09.2020  16:13   

Геннадій Кернес висловлює співчуття рідним і колегам Артема Ердаларяна

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним і колегам секретаря Ізюмської міської ради Артема Ердаларяна, який помер сьогодні, 11 вересня, на 61-му році життя.


//city.kharkov.ua
«Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою, що вас спіткала. Артем Гнунович був дуже працьовитою, активною і відповідальною людиною. Приділяв увагу різним галузям - бізнесу, культурі, розвитку місцевого самоврядування та освіти. Вів активну громадську діяльність і зробив великий внесок у розвиток українсько-вірменських відносин і зміцнення дружби між двома народами.
 
Артем Гнунович був зразковим прихожанином і підтримував церкву, за що у минулому році був нагороджений високою відзнакою - Орденом Української православної церкви святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня.
 
Такої людини не вистачатиме не лише його близьким, але і нам - його колегам, громадськості та країні, на благо якої він працював. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях», - сказано у співчутті міського голови.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, соболезнование, харьков, эрдаларян
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Дороги и транспорт Геннадий Кернес призвал харьковчан оценить реформу городских парковок 09.09 Власть Трудові колективи підтримали висунення Геннадія Кернеса на посаду мера Харкова 08.09 Образование Талантливая девочка из многодетной семьи получила в подарок скрипку от мэра Геннадия Кернеса (ФОТО)  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 