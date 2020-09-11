11.09.2020 16:13

Геннадій Кернес висловлює співчуття рідним і колегам Артема Ердаларяна

Харківський міський голова Геннадій Кернес, міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття рідним і колегам секретаря Ізюмської міської ради Артема Ердаларяна, який помер сьогодні, 11 вересня, на 61-му році життя.



//city.kharkov.ua

«Прийміть наші щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою, що вас спіткала. Артем Гнунович був дуже працьовитою, активною і відповідальною людиною. Приділяв увагу різним галузям - бізнесу, культурі, розвитку місцевого самоврядування та освіти. Вів активну громадську діяльність і зробив великий внесок у розвиток українсько-вірменських відносин і зміцнення дружби між двома народами.

Артем Гнунович був зразковим прихожанином і підтримував церкву, за що у минулому році був нагороджений високою відзнакою - Орденом Української православної церкви святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня.

Такої людини не вистачатиме не лише його близьким, але і нам - його колегам, громадськості та країні, на благо якої він працював. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях», - сказано у співчутті міського голови.