10.09.2020 17:12

«Харківводоканал» закликає містян сплатити за отримані послуги

Заборгованість населення за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у Харкові станом на 1 серпня становить 613,56 млн грн.



//city.kharkov.ua

Як повідомив заступник генерального директора - директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак, під час карантину сплата за послуги водопостачання та водовідведення значно зменшилася. При цьому підприємство продовжує виконувати свої обов'язки - виконуються планові та аварійно-відновлювальні роботи на мережах, і потрібно щодня оплачувати витрати на отримання паливно-мастильних матеріалів, хімічних реагентів та інших необхідних матеріалів для ремонтів.

У КП «Харківводоканал» просять харків'ян сплатити за надані послуги. Зробити це можна онлайн - за допомогою платіжної системи одного з банків або QR-коду, розміщеного на лицьовому боці квитанції підприємства, яка щомісяця приходить абонентам.

«Я хотів би акцентувати увагу на тому, що несвоєчасна оплата і звернення нашого підприємства до суду про стягнення заборгованості збільшують фінансове навантаження на абонента. Крім заборгованості за комунальні послуги, за рішенням суду з нього будуть стягнуті також судові витрати, а в подальшому і витрати, пов'язані з виконанням рішення суду про стягнення такої заборгованості», - нагадав Тарас Грущак.

На підприємстві зазначили, що з усіх питань можна звертатися у колл-центр КП «Харківводоканал» за тел.: (057) 707-57-57 та (057) 757-82-80, які працюють щодня, крім неділі, з 8:00 до 21:00. Також інформацію готові надати в районних абонентських відділеннях підприємства, телефони яких вказані на офіційномуу сайті КП «Харківводоканал».