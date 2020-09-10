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10.09.2020  17:12   

«Харківводоканал» закликає містян сплатити за отримані послуги

Заборгованість населення за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у Харкові станом на 1 серпня становить 613,56 млн грн.


//city.kharkov.ua
Як повідомив заступник генерального директора - директор Департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак, під час карантину сплата за послуги водопостачання та водовідведення значно зменшилася. При цьому підприємство продовжує виконувати свої обов'язки - виконуються планові та аварійно-відновлювальні роботи на мережах, і потрібно щодня оплачувати витрати на отримання паливно-мастильних матеріалів, хімічних реагентів та інших необхідних матеріалів для ремонтів.
 
У КП «Харківводоканал» просять харків'ян сплатити за надані послуги. Зробити це можна онлайн - за допомогою платіжної системи одного з банків або QR-коду, розміщеного на лицьовому боці квитанції підприємства, яка щомісяця приходить абонентам.
 
«Я хотів би акцентувати увагу на тому, що несвоєчасна оплата і звернення нашого підприємства до суду про стягнення заборгованості збільшують фінансове навантаження на абонента. Крім заборгованості за комунальні послуги, за рішенням суду з нього будуть стягнуті також судові витрати, а в подальшому і витрати, пов'язані з виконанням рішення суду про стягнення такої заборгованості», - нагадав Тарас Грущак.
 
На підприємстві зазначили, що з усіх питань можна звертатися у колл-центр КП «Харківводоканал» за тел.: (057) 707-57-57 та (057) 757-82-80, які працюють щодня, крім неділі, з 8:00 до 21:00. Також інформацію готові надати в районних абонентських відділеннях підприємства, телефони яких вказані на офіційномуу сайті КП «Харківводоканал».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  водоканал, долги, харьков
 
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