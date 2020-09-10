10.09.2020 15:19

У Харкові сім'ї переселенців отримують доступне житло і соціальну підтримку

Програми для підтримки внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей працюють у Харкові.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 10 вересня 2020 року, на Міжрегіональному форумі внутрішньо переміщених осіб «Ми - нові харків'яни» повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, щоб допомогти вирішити житлове питання людям, які прибули до Харкова зі Сходу країни, Міську цільову соціальну економічну програму будівництва (придбання) доступного житла доповнили напрямком з пільгового кредитування внутрішньо переміщених осіб. Тепер громадяни цієї категорії можуть отримати безвідсотковий кредит терміном на 15 років з урахуванням першого внеску в розмірі 5%.

Віце-мер повідомила, що обсяг фінансування цього напрямку з міського бюджету на 2018-2025 рр. становить 49 млн грн. Станом на 1 червня виділено майже 19 млн грн на придбання житла для 31 сім'ї внутрішньо переміщених осіб, в 2020 році планується направити 8 млн грн, що дозволить побудувати 640 кв. м житла для ще 10 сімей. Всього до реєстру кандидатів на отримання довгострокового пільгового кредиту входять 302 сім'ї з числа ВПО.

Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що, крім того, уряд виділив кошти на придбання двох квартир для внутрішньо переміщених осіб, які захищали територіальну цілісність і незалежність України. У той же час раніше було прийнято рішення про призначення грошової компенсації 74 учасникам бойових дій.

Крім того, 203 людини продовжують жити у модульному містечку, серед яких - 87 дітей. Як повідомила віце-мер, 115 осіб живуть там з відкриття містечка, незважаючи на те, що договори на транзитне перебування підписуються на шість місяців. У містечку проживають 32 сім'ї з дітьми, з них 11 - багатодітні, а також 28 осіб з інвалідністю (в т.ч. 9 дітей). «На жаль, ці сім'ї так і не змогли вирішити своє житлове питання. Уже три роки, як гарантія, надана німецькою стороною, закінчилася, але ми даємо людям можливість там жити, бо до сих пір не вирішено питання соціального житла на державному рівні», - зазначила віце-мер.

Світлана Горбунова-Рубан також повідомила, що всього в Харкові зареєстровано 89 тис. 315 внутрішньо переміщених осіб (72 тис. 563 сім'ї), 30% з яких - пенсіонери, 15% - діти, 5% - люди з інвалідністю та 50% - громадяни працездатного віку. Станом на 1 червня до соціальних установ міста звернулися 18,9 тис. переселенців, консультації отримали 14,1 тис. осіб, гуманітарну допомогу - 11,5 тис. людей. Також 2,5 тис. внутрішньо переміщених осіб видали електронні картки для пільгового проїзду у громадському транспорті. При цьому 1 тис. 189 дітей були влаштовані в дошкільні навчальні заклади, 3 тис. 342 дитини - у школи. По медичну допомогу до лікувальних закладів звернулися 71,9 тис. осіб, 2,8 тис. жінок були взяті на облік і народили 2 тис. 210 нових харків'ян. Для реалізації державної політки у сфері захисту прав ВПЛ в місті створено координаційну раду.

Також внутрішньо переміщені особи можуть скористатися послугами Соціального готелю і звернутися в центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також в Центр надання допомоги постраждалим від насильства, якщо потребують такої підтримки, та інші організації.

«Ситуація свідчить, що ми робимо все можливе і іноді неможливе, щоб вирішити ту чи іншу проблему конкретної людини. Таку можливість нам дає наша співпраця і налагоджені відносини з усіма державними і громадськими структурами, які стосуються питань життя тимчасово переміщених осіб з Донецької та Луганської областей», - повідомила Світлана Горбунова-Рубан.

Зазначимо, що Міжрегіональний форум внутрішньо переміщених осіб «Ми - нові харків'яни» проходить в рамках проєкту «Посилення участі внутрішньо переміщених осіб у демократичних процесах місцевого самоврядування» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Основна мета форуму - забезпечення реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, рівної участі таких громадян у суспільному і політичному житті суспільства. У ньому беруть участь представники міжнародних громадських організацій, благодійних фондів, обласного та міського центрів зайнятості, члени Координаційної ради з питань ВПО з інших міст і областей, громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб, які живуть у Харкові.