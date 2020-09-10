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10.09.2020  10:01   

У Харькові відкрилися ще одні безкоштовні курси цифрової грамотності (ВІДЕО)

Харків'яни можуть безкоштовно пройти курси із підвищення цифрової грамотності.


// city.kharkov.ua

Черговий курс стартував у бібліотеках міста. Зокрема, у Центральній бібліотеці Московського району навчання пройде за двома напрямками - «Комп'ютер з нуля» та «Смартфон з нуля». Також люди старшого віку навчаться користуватися пошуковою системою «Google».

Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, крім того, міська рада активно співпрацює з різними компаніями, які продають техніку, - мобільними операторами, великими торговельними мережами, щоб вони надавали жителям інформацію про курси цифрової грамотності у торгових точках.

«Також у нас є глобальна мета, щоб при продажу нових пристроїв, наприклад, смартфону, жителю відразу пропонували встановити на нього усі цифрові можливості і сервіси, які дає місто. Наприклад, медичний кабінет, додатки «Мій Харків», «Е-паркування», і навчили ними користуватися прямо на місці під час продажу телефону», - зазначив заступник міського голови.

За його словами, оскільки міська рада активно використовує цифрові технології в роботі і наданні сервісів жителям, Харківський міський голова Геннадій Кернес поставив завдання - розвивати цифрову грамотність серед харків'ян. Тому ведеться велика робота, щоб харків'яни подолали цифровий бар'єр і могли користуватися новими електронними сервісами.

Источник:   ХМР
 Тэги:  цифровизация, компьютерные курсы, харьков
 
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