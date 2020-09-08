08.09.2020 14:46

Геннадій Кернес ініціював створення робочої групи для реалізації проєкту «Українська кремнієва долина»

Проєкт дозволить місту створити умови для прискорення розвитку ІТ-галузі у Харкові та впровадження новітніх технологій, запрошувати найкращих спеціалістів до роботи та залучати інвестиції у місцеву економіку.



//city.kharkov.ua

Інвестором «Української кремнієвої долини» виступив Почесний громадянин міста Харкова, бізнесмен Олександр Ярославський.

До складу робочої групи увійшли представники Харківської міської ради: Ігор Терехов, Вікторія Грецька-Миргородська, Тетяна Чечетова-Терашвілі, Олег Дробот, представники бізнесу - Віталій Баранніков, Олена Дерев’янко, представники галузі освіти і науки – Володимир Бабаєв, Віль Бакіров, Валерій Семенець, Євген Сокол, Микола Нечипорук, а також представники громадськості та профільних громадських організацій - Олександр Попов та Ольга Шаповал.

Зазначимо, що Харків - великий науковий, промисловий, культурний та технологічній центр. У 48 вищих навчальних закладах навчаються понад 160 тис. студентів. У місті створено перший в Україні муніципальний стартап-центр, проводяться ярмарки стартапів та інноваційні форуми, активно працює IT-кластер. Харків’яни створювали успішні стартапи, що відомі у світі. Розвиток інновацій та стартап-руху враховано у проєкті Стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 рр.

Основою «Української кремнієвої долини» стане багатоцільовий бізнес-парк «Екополіс ХТЗ», який планується створити на території заводу «ХТЗ».