Главная Новости Общество Геннадій Кернес ініціював створення робочої групи для реалізації проєкту «Українська кремнієва долина»
08.09.2020  14:46   

Геннадій Кернес ініціював створення робочої групи для реалізації проєкту «Українська кремнієва долина»

Проєкт дозволить місту створити умови для прискорення розвитку ІТ-галузі у Харкові та впровадження новітніх технологій, запрошувати найкращих спеціалістів до роботи та залучати інвестиції у місцеву економіку.


//city.kharkov.ua
 Інвестором «Української кремнієвої долини» виступив Почесний громадянин міста Харкова, бізнесмен Олександр Ярославський.
 
До складу робочої групи увійшли представники Харківської міської ради: Ігор Терехов, Вікторія Грецька-Миргородська, Тетяна Чечетова-Терашвілі, Олег Дробот, представники бізнесу - Віталій Баранніков, Олена Дерев’янко, представники галузі освіти і науки – Володимир Бабаєв, Віль Бакіров, Валерій Семенець, Євген Сокол, Микола Нечипорук, а також представники громадськості та профільних громадських організацій - Олександр Попов та Ольга Шаповал. 
 
Зазначимо, що Харків - великий науковий, промисловий, культурний та технологічній центр. У 48 вищих навчальних закладах навчаються понад 160 тис. студентів. У місті створено перший в Україні муніципальний стартап-центр, проводяться ярмарки стартапів та інноваційні форуми, активно працює IT-кластер. Харків’яни створювали успішні стартапи, що відомі у світі. Розвиток інновацій та стартап-руху враховано у проєкті Стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 рр.  
 
Основою «Української кремнієвої долини» стане багатоцільовий бізнес-парк «Екополіс ХТЗ», який планується створити на території заводу «ХТЗ».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  ярославский, проект, харьков
 
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