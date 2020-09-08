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08.09.2020  09:20   

Почесний харків’янин Володимир Лупальцов святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес 8 вересня привітав із 81-річчям Почесного громадянина міста Харкова, лікаря-хірурга, завідувача кафедрою хірургії №3 Харківського національного медичного університету Володимира Лупальцова.


// city.kharkov.ua

«Ви зробили значний внесок у розвиток медицини міста Харкова. Ваші професіоналізм і досвід наукової діяльності є гідним прикладом для молодого покоління.

Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя і бадьорості духу. Миру і злагоди Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, владимир лупальцов
 
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