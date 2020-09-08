Почесний харків’янин Володимир Лупальцов святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес 8 вересня привітав із 81-річчям Почесного громадянина міста Харкова, лікаря-хірурга, завідувача кафедрою хірургії №3 Харківського національного медичного університету Володимира Лупальцова.
«Ви зробили значний внесок у розвиток медицини міста Харкова. Ваші професіоналізм і досвід наукової діяльності є гідним прикладом для молодого покоління.
Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя і бадьорості духу. Миру і злагоди Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.
Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.
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