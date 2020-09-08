08.09.2020 09:20

Почесний харків’янин Володимир Лупальцов святкує день народження

Міський голова Геннадій Кернес 8 вересня привітав із 81-річчям Почесного громадянина міста Харкова, лікаря-хірурга, завідувача кафедрою хірургії №3 Харківського національного медичного університету Володимира Лупальцова.



// city.kharkov.ua

«Ви зробили значний внесок у розвиток медицини міста Харкова. Ваші професіоналізм і досвід наукової діяльності є гідним прикладом для молодого покоління.



Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя і бадьорості духу. Миру і злагоди Вам і Вашим близьким!» - говориться у привітанні.