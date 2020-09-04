Главная Новости Общество У парку Горького пройде спортивний квест
04.09.2020  11:44   

У парку Горького пройде спортивний квест

Інтелектуально-розважальний квест «Sport Quest» в рамках спортивного ярмарку планується провести 12 вересня у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.


://city.kharkov.ua

За словами організаторів, гра одиночна, але учасники можуть взяти з собою одного-двох друзів. Старт гри буде роздільним, кількість учасників - обмежена, до 100 осіб. Квест триватиме приблизно одну годину.

Переможці гри будуть нагороджені призами, а всі учасники отримають сувеніри.

Реєстрація на квест проходитиме у першому наметі, який розташовуватиметься ліворуч від головного входу в парк. 

Початок заходу - о 13:00.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за телефоном: +38 (050) 301-51-54 або в Telegram-каналі @telegaBD.

Організатори квесту - «Kharkiv Sport City» і мережа міських квестів «ENcounter».

Нагадаємо, що 12 вересня в Центральному парку культури і відпочинку імені М. Горького пройде сьомий Спортивний ярмарок «Харків - спортивна столиця».

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.09 Дороги и транспорт Харьковские перевозчики массово нарушают карантин 04.09 Медицина В Харькове заболеваемость и количество активно болеющих превышает показатели нескольких регионов Украины вместе взятых 04.09 Медицина Великобурлукский район Харьковской области с понедельника значится в «красной зоне» пандемии
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 