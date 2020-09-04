У парку Горького пройде спортивний квест

Інтелектуально-розважальний квест «Sport Quest» в рамках спортивного ярмарку планується провести 12 вересня у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.
За словами організаторів, гра одиночна, але учасники можуть взяти з собою одного-двох друзів. Старт гри буде роздільним, кількість учасників - обмежена, до 100 осіб. Квест триватиме приблизно одну годину.
Переможці гри будуть нагороджені призами, а всі учасники отримають сувеніри.
Реєстрація на квест проходитиме у першому наметі, який розташовуватиметься ліворуч від головного входу в парк.
Початок заходу - о 13:00.
З більш детальною інформацією можна ознайомитися за телефоном: +38 (050) 301-51-54 або в Telegram-каналі @telegaBD.
Організатори квесту - «Kharkiv Sport City» і мережа міських квестів «ENcounter».
Нагадаємо, що 12 вересня в Центральному парку культури і відпочинку імені М. Горького пройде сьомий Спортивний ярмарок «Харків - спортивна столиця».
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