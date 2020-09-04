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04.09.2020  10:21   

Мешканка Московського району відзначила 90-річний ювілей

Мешканка Московського району, ветеран Другої світової війни Діна Сазонова 3 вересня відсвяткувала 90-й день народження.


://city.kharkov.ua

З ювілеєм ветерана війни і праці привітали представники Адміністрації Московського району. Глава району Олег Товкун побажав ювілярці міцного здоров'я, бадьорості духу і довголіття.

Зазначимо, Діна Володимирівна Сазонова 25 років очолювала громадську приймальню Харківського міського голови у Московському районі, і завдяки її працьовитості і наполегливості було вирішено багато проблем жителів Харкова. За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Харкова ювілярці вручили Подяку Харківського міського голови.

Источник:   ХГС
 Тэги:  юбилей, жительница, харьков, поздравления
 
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