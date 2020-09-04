04.09.2020 10:21

Мешканка Московського району відзначила 90-річний ювілей

Мешканка Московського району, ветеран Другої світової війни Діна Сазонова 3 вересня відсвяткувала 90-й день народження.



://city.kharkov.ua

З ювілеєм ветерана війни і праці привітали представники Адміністрації Московського району. Глава району Олег Товкун побажав ювілярці міцного здоров'я, бадьорості духу і довголіття.



Зазначимо, Діна Володимирівна Сазонова 25 років очолювала громадську приймальню Харківського міського голови у Московському районі, і завдяки її працьовитості і наполегливості було вирішено багато проблем жителів Харкова. За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Харкова ювілярці вручили Подяку Харківського міського голови.