02.09.2020 15:12

«SaveФОП» просить міськраду підтримати законодавчі ініціативи підприємців (ФОТО)

Зустріч керівництва Харківської міської ради та представників громадської організації «Рух «ЗбережиФОП» («SaveФОП») відбулася сьогодні, 2 вересня 2020 року, у мерії.



//city.kharkov.ua

Підприємці попросили міську владу підтримати їхні законопроєкти, спрямовані на захист малого бізнесу шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

Як повідомив керівник «SaveФОП» Сергій Доротич, у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів, якими, зокрема, скасовується обов'язок використання касових апаратів ФОП-спрощенцями і закладається основа для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в частині прив'язки лімітів спрощенки до мінімальної заробітної плати. За його словами, прийняття законопроєкту сприятиме спрощенню ведення малого бізнесу і податкового адміністрування, зменшенню податкового тиску на суб'єктів господарювання з боку контролюючих органів, створенню умов для детінізації малого бізнесу в Україні та стимулів до нарощування підприємницької активності.

«Наші розрахунки показали, що введення касових апаратів і всіх процедур з їх обслуговування коштуватимуть для підприємців від 11 до 22 млрд грн на рік, в залежності від різних сценаріїв. Для мікропідприємців це нереально. Тому ми звертаємося до влади багатьох українських міст, в тому числі Харкова, з проханням прийняти звернення до Президента, Кабміну, Верховної Ради щодо термінового розгляду, підтримки та прийняття цих законопроєктів. Це дозволить зберегти спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, а також перешкодить ініціативам, які спрямовані на знищення або на відхід у тінь левової частки мікропідприємців», - зазначив Сергій Доротич.

Вислухавши аргументи активістів громадської організації, секретар Харківської міської ради Олександр Новак підкреслив, що міська влада зацікавлена ​​в захисті інтересів підприємців.

«У Харкові зареєстровано близько 115 тис. ФОП. І питання, які ви порушуєте, дуже важливі для міста, оскільки це стосується збереження робочих місць і доходів міського бюджету. Тому ми зацікавлені у співпраці і у розв'язуванні усіх цих проблем. Ваші пропозиції аргументовані, тому ми проінформуємо міського голову Геннадія Кернеса, депутатів міськради про цю ініціативу, вивчимо питання і визначимося. Відповідне звернення має розглянути сесія міськради», - зазначив Олександр Новак.