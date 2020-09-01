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01.09.2020  17:53   

У Харкові пройде тренінг для працівників у сфері молодіжної політики

Базовий тренінг для співробітників, які працюють у сфері молодіжної політики в Харкові, відбудеться 11-13 та 25-27 вересня 2020 года.


//city.kharkov.ua
У ньому можуть взяти участь лідери і активісти громадських та благодійних організацій, що працюють з молоддю; державні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики; працівники інших організацій, залучених до роботи з молоддю.
 
За словами організаторів, мета заходу - сформувати в учасників основні теоретичні знання і практичні навички для реалізації молодіжної політики, а також допомогти налагодити діалог між різними учасниками молодіжної сфери.
 
Під час занять учасники зможуть обмінятися досвідом і знайти партнерів для реалізації спільних проєктів.
 
Зареєструватися на участь можна за посиланням. Кінцевий термін подачі заявок на тренінг, який відбудеться 11-13 вересня, - 6 вересня, на заняття 25-27 вересня - до 20 вересня.
 
З більш детальною інформацією можна ознайомитися тут.
 
Організатори заходу: Управління у справах сім'ї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Державного інституту сімейної та молодіжної політики. Тренінги пройдуть в рамках Програми розвитку ООН в Україні та навчальної програми «Молодіжний працівник».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  тренинг, молодежная политика, харьков
 
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