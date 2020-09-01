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01.09.2020  15:12   

У четвер пройде презентація додатку «Мій Харків»

Презентація додатку «Мій Харків» відбудеться у четвер, 3 вересня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Презентація додатку «Мій Харків» відбудеться у четвер, 3 вересня 2020 року, в івент-зоні «Fabrika Space» (вул. Благовіщенська, 1, 3-й поверх).
 
Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, у цьому додатку будуть зібрані всі важливі міські сервіси. «Це прорив у IT-сфері міста.
 
Додаток звільнить вас від черг, дасть можливість отримувати електронні довідки і багато іншого, про що можна буде дізнатися на презентації», - зазначили організатори.
 
Початок - о 19:00.
 
Онлайн-презентація відкрита для всіх бажаючих, але за попередньою реєстрацією.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  мой харьков, презентация, харьков, приложение
 
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