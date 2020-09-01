1 сентября в День Знаний школьники втретили под новый температурный рекорд

В Харькове осень началась с жары, котоую не наблюдали за весь 130 летний срок наблюдения последний рекорд превысили более чем на 10%.
В городе и пригородах наблюдается высокая пожарная опасность.
Спасатели опасаются, что массовые гуляния могут вылится в массовые пожары. а прошедшие сутки подразделения Службы спасения 50 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора, что тоже есть своеобразным рекордом.
Первый осенний месяц обещает быть динамичным и результативным. Конечно, не обойдется без трудностей, однако большинство смогут их разрешить.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год. в этот день, но в прошлом веке началась Вторая мировая война и открыли первый супермаркет.
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