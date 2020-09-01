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01.09.2020  13:40   

1 сентября в День Знаний школьники втретили под новый температурный рекорд

В Харькове осень началась с жары, котоую не наблюдали за весь 130 летний срок наблюдения последний рекорд превысили более чем на 10%.


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В городе и пригородах наблюдается высокая пожарная опасность. 

Спасатели опасаются, что массовые гуляния могут вылится в массовые пожары. а прошедшие сутки подразделения Службы спасения 50 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора, что тоже есть своеобразным рекордом.

Источник:   Синоптик
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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