29.08.2020 11:00

Болезни кошек: признаки, виды и особенности

Ваш питомец может болеть, но понять это можно лишь обратив внимание на некоторые признаки или придя к ветеринару. Поэтому важно научиться определять состояние кошки, когда ей плохо, и знать основные симптомы.



allo.ua

Основные признаки болезни у кошки

Кошки могут болеть незаметно или же, наоборот, их состояние может резко ухудшиться. Поэтому запомните главные признаки того, что кошке плохо:

питомец может отказываться от еды;

постоянный сон кошки, долгое отсутствие активности и вялость;

резкие изменения в весе;

смена поведения и характера питомца;

выпадение шерсти, раздражение кожи и воспаление;

повышенная температура тела выше 39 °С.

Дополнительно вас должны насторожить выделения из ушей, носа или глаз. Обязательно обратитесь к ветеринару, если вы обнаружите в моче у питомца кровь или если у него рвота или диарея.



Не всегда некоторые симптомы могут означать болезнь. Бывают случаи, когда внешние факторы, такие как высокая температура воздуха или испорченная еда, повлияли на состояние кошки. Поэтому содержите помещение в умеренном микроклимате и покупайте качественный корм на

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Группы кошачьих болезней

Разобравшись с симптомами болезней кошек, рассмотрим, какие они бывают и как делятся по группам. Основные группы болезней кошек делятся на:

генетические;

инфекционные.

Исторически сложилось, что генетические заболевания в популяции котов встречались в разных регионах или только в одном регионе. Однако с развитием международных передвижений многие заболевания стали появляться во всех уголках мира. При этом их частота может отличаться по географическому признаку.

Сейчас в любой современной ветеринарной клинике можно провести ДНК-тест для выяснения различных генетических отклонений. Часто есть заметная предрасположенность к заболеванию определённой породы кошек. Хотя гены, передающие болезнь, еще не обнаружены, это является очень важным аргументом для того, чтобы предполагать, что болезнь или симптом заболевания передается по наследству.

Некоторые инфекции и инвазии домашних котов представляют опасность для человека, в особенности для маленьких детей. В официальной медицине их принято называть зооантропонозами. Самой известной и опасной из них является бешенство. В связи с этим хозяевам пушистых питомцев важно постоянно поддерживать чистоту в помещении, не допускать контактов между питомцами и бродячими животными, своевременно делать им прививки, а также строго соблюдать меры личной гигиены и профилактики.

