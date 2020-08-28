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28.08.2020  16:41   

Харківська міська рада підписала меморандум із СБУ

Харківська міська рада підписала зі Службою безпеки України меморандум, який дозволяє використовувати можливості системи MISP-UA для обміну технологічними даними про кібернетичні інциденти.


//city.kharkov.ua
У рамках співпраці міськрада надаватиме відомості про ознаки можливого ураження технологічних і комунікаційних систем, що дозволить кіберспеціалістам СБУ передбачати шляхи атак, потенційні загрози та інструменти їх нейтралізації.
 
Така співпраця у рамках меморандуму допоможе підвищити захищеність стратегічних об'єктів, важливих для міста і країни, а також дозволить відомству та іншим суб'єктам забезпечення кібербезпеки швидко реагувати та ефективно відбивати атаки високого ступеня складності.
 
Довідка. Система MISP-UA, розроблена СБУ на платформі MISP (Malware Information Sharing Platform), служить для збору та обробки інформації про інциденти кібернетичної безпеки.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  горсовет, меморандум, харьков
 
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