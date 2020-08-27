27.08.2020 19:57

У Харкові готують до відкриття сквер на Холодній Горі (ВИДЕО)

Реконструкцію Холодногірського скверу завершують комунальники в однойменному районі Харкова.



//city.kharkov.ua

Як повідомив заступник директора Департаменту комунального господарства Євген Пасенов, роботи на об'єкті завершені на 90%. Комунальникам залишилося облаштувати в сквері газони, встановити туалети і додаткові ігрові елементи на дитячих майданчиках.

«В ході реконструкції на алеях був укладений новий асфальт і плитка, розбиті газони і побудовані нові дитячі майданчики. Тепер в сквері чотири великі ігрові зони. Також тут з'явився скейт-парк, напевно, перший в Холодногірському районі, будуть встановлені спортмайданчик з тренажерами, паркур-зона і стрітбольний майданчик», - повідомив Євген Пасенов.

Заступник директора департаменту додав, що за дорученням міського голови Геннадія Кернеса в місті взятий курс на реконструкцію зон відпочинку у віддалених районах. Зокрема, на сьогоднішній день тривають ремонтні роботи в парку «Юність» на Холодній Горі, сквері біля ДК «Металіст» на вул. Плеханівській, сквері на бул. Юр'єва і Конотопському сквері у Новобаварському районі.

Нагадаємо, до Дня міста в Харкові були відкриті сквер на пл. Свободи з найбільшим «сухим» фонтаном в Україні, а також центральна алея в парку Перемоги.