У Харкові відсвяткували День Державного Прапора (ФОТО)

Урочистості, присвячені Дню Державного Прапора України, пройшли 23 серпня біля флагштока на проспекті Незалежності.
У них взяли участь Харківський міський голова Геннадій Кернес, його заступники, керівництво області, голови районних адміністрацій, депутати, представники делегацій з інших міст, які прибули на святкування Дня міста, городяни.
Під звуки гімну України пролунали збройові залпи. З нагоди святкування Дня Державного Прапора виступили фольклорні колективи Слобожанщини.
Довідка. Указ про встановлення Дня Державного Прапора України «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів» підписав Президент України 23 серпня 2004 року.
23 августа. Это пятый лунный день в знаке Весы, когда наблюдается нарушение собственных принципов и пренебрежение долговыми обязательствами.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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