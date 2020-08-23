23.08.2020 15:32

У Харкові відсвяткували День Державного Прапора (ФОТО)

Урочистості, присвячені Дню Державного Прапора України, пройшли 23 серпня біля флагштока на проспекті Незалежності.



://city.kharkov.ua

У них взяли участь Харківський міський голова Геннадій Кернес, його заступники, керівництво області, голови районних адміністрацій, депутати, представники делегацій з інших міст, які прибули на святкування Дня міста, городяни.



Під звуки гімну України пролунали збройові залпи. З нагоди святкування Дня Державного Прапора виступили фольклорні колективи Слобожанщини.



Довідка. Указ про встановлення Дня Державного Прапора України «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів» підписав Президент України 23 серпня 2004 року.