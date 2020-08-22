Геннадій Кернес привітав з днем ​​народження Сергія Чернова

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 22 серпня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, голову Харківської обласної ради Сергія Чернова.
«Ви користуєтеся заслуженим авторитетом як компетентний керівник, який багато зробив для розвитку Харківської області.
Бажаю Вам міцного здоров'я, натхнення, благополуччя і подальших успіхів на шляху збереження позитивного іміджу Харківської області як регіону зі значним соціально-економічним потенціалом!» - говориться у привітанні.
Это четвертый лунный день в знаке Зодиака Весы, который благоприятен для активных контактов и торговых операций. Принимая решения нужно избегать поверхностных суждений и необоснованного риска.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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