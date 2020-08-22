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22.08.2020  10:16   

Геннадій Кернес привітав з днем ​​народження Сергія Чернова

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 22 серпня, привітав з днем ​​народження Почесного громадянина міста Харкова, голову Харківської обласної ради Сергія Чернова.


://city.kharkov.ua

«Ви користуєтеся заслуженим авторитетом як компетентний керівник, який багато зробив для розвитку Харківської області.

Бажаю Вам міцного здоров'я, натхнення, благополуччя і подальших успіхів на шляху збереження позитивного іміджу Харківської області як регіону зі значним соціально-економічним потенціалом!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  городской, голова, облрады, харьков, мэр, кернес, чернов
 
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