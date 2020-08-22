22.08.2020 09:30

Геннадий Кернес: День города, День освобождения Харькова – наши главные городские праздники

Городской голова попросил харьковчан поделится фото для общегородской праздничной интерактивной галереи



://t.me/kernes59

«День города, День освобождения Харькова – наши главные городские праздники. Эти дни наполнены особым смыслом, радостным настроением и гордостью за наш цветущий, современный город.

Мы подготовили много сюрпризов и подарков для вас. Уверен, вы везде побываете, оцените, выскажете свои пожелания. И обязательно поделитесь своим настроением с нами.