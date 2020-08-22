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22.08.2020  09:30   

Геннадий Кернес: День города, День освобождения Харькова – наши главные городские праздники

Городской голова попросил харьковчан поделится фото для общегородской праздничной интерактивной галереи


://t.me/kernes59

«День города, День освобождения Харькова – наши главные городские праздники. Эти дни наполнены особым смыслом, радостным настроением и гордостью за наш цветущий, современный город.

 
Мы подготовили много сюрпризов и подарков для вас. Уверен, вы везде побываете, оцените, выскажете свои пожелания. И обязательно поделитесь своим настроением с нами. 
 
Присылайте свои фотографии для проекта https://kharkiv.photo
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, харьков, день города, освобождение
 
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