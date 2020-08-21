21.08.2020 19:21

Героїв Другої світової війни привітали з Днем міста (ФОТО)

Героя Радянського Союзу, генерала-майора авіації Михайла Карпєєва і кавалера 4-х медалей «За відвагу» Олексія Прокоф'єва сьогодні, 21 серпня, привітали з 77-ою річницею визволення Харкова від нацистських загарбників.



//city.kharkov.ua

В гості до ветеранів завітали заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан та голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна. Вони привітали ветеранів з прийдешнім святом та побажали міцного здоров'я і благополуччя.

Як зазначила віце-мер Світлана Горбунова-Рубан, Михайло Карпєєв і Олексій Прокоф'єв - гордість Харкова, вони - приклад мужності для молодого покоління, подвиги яких залишаться назавжди в історії і пам'яті харків'ян.

Зазначимо, що в роки Другої світової війни штурман 75-го гвардійського штурмового авіаполку, гвардії лейтенант Михайло Карпєєв зробив 310 бойових вильотів, знищивши десятки ворожих танків і гармат, десятки автомобілів з військовим вантажем і залізничних вагонів, брав участь у визволенні Харкова. Олексій Прокоф'єв нагороджений медалями «За визволення Белграда», «За взяття Відня», брав участь у звільненні Югославії, Угорщини, Австрії та Чехословаччини.

Довідка. Михайло Полікарпович Карпєєв народився 21 листопада 1922 року. Звання Героя Радянського Союзу йому було присвоєно 29 червня 1945 року. У той час льотчику-асу було неповних 23 роки. Нагороду отримав за мужність, відвагу і героїзм, проявлені при виконанні бойових завдань - 100 успішних вильотів на літаках ІЛ-2 зі знищенням ворожої техніки і живої сили противника, 100 бойових вильотів на розвідку, 110 бойових вильотів для зв'язку з партизанами. У мирний час Михайло Полікарпович був військовослужбовцем, пізніше працював інженером на Харківському тракторному заводі. Брав участь у ветеранському русі.

Олексій Юхимович Прокоф'єв народився 10 (18 за паспортом) квітня 1925 року в селі Михайлівка Одеської області. Нагороджений чотирма медалями «За відвагу». За звільнення Бєлграда отримав подяку від Верховного Головнокомандувача СРСР. В боях за визволення Чехословаччини отримав поранення під містом Брно, був відправлений в госпіталь в Братиславу, де і зустрів День Перемоги. Після був спрямований на Східний фронт. По закінченню війни з Японією служив у Красноярську та Іркутську. Жив і працював в місті Сарата Одеської області. З січня 2018 року живе з сім'єю у Харкові.