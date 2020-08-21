21.08.2020 17:51

У Харкові вшанували пам'ять Івана Корінька

Заходи з нагоди 72-ої річниці з дня народження колишнього директора КП «Харківводоканал» Івана Корінька відбулися сьогодні, 21 серпня 2020 року, на Міському кладовищі №17.



//city.kharkov.ua

Вшанувати пам'ять Івана Корінька і покласти квіти до його могили прийшли керівники і співробітники підприємства, представники профспілкового комітету, родичі, друзі та колеги.

Також квіти поклали до меморіальної дошки, яка встановлена на адміністративній будівлі КП «Харківводоканал» по пр. Ювілейному, 28-а.

Нагадаємо, Іван Корінько раптово помер 30 червня 2016 року на 67-му році життя. Роботі на КП «Харківводоканал» він присвятив близько 40 років свого життя, 20 років з яких був директором підприємства. Під його керівництвом КП «Харківводоканал» стало одним з кращих водоканалів в Україні.

Довідка. Іван Васильович Корінько народився 21 серпня 1948 року в с. Малижено Золочівського району Харківської області. З 1979 по 1995 рік працював начальником Безлюдівських очисних споруд, начальником підприємства з експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій, директором комплексу «Харківводовідведення». З 1995 по 2011 рік - генеральний директор КП «Харківкомуночиствод». У 2012 році КП «Харківкомуночиствод» перейменовано у КП «Харківводоканал», в цьому ж році Іван Корінько був призначений генеральним директором підприємства. З листопада 2015 року - заступник генерального директора - директор Департаменту зі стратегічного розвитку, науки та інвестицій КП «Харківводоканал». Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Заслужений працівник сфери послуг України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.