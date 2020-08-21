21.08.2020 16:07

У Харкові обговорили перспективи розвитку міста у промисловій сфері

Розвиток міста щодо світових тенденцій революції в сфері індустрії обговорили учасники чергового круглого столу з розробки Стратегії міста Харкова до 2030 року.



//city.kharkov.ua

Як зазначила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, концепція «Індустрія 4.0», або четверта промислова революція, стане основою для всього світу до 2030 року, і завдання Харкова підготуватися до прийдешніх змін.

«У місті потрібно створити умови для функціонування підприємств в новій парадигмі і налагодити діалог і співпрацю міста і підприємств у сферах суспільного життя. Саме для цього вже сьогодні нам необхідно закласти концепцію розвитку Харкова до 2030 року з огляду на новітні моделі виробничих процесів, бізнесу і впливу їх на місто, його інфраструктуру, архітектуру і суспільство», - підкреслила Вікторія Грецька-Миргородська.

В ході засідання експерти та бізнесмени розповіли про цікаві проєкти, які реалізуються в Харкові в промисловій сфері. Серед них - індустріальний і бізнес-парк «Екополіс ХТЗ», а також «Інжиніринг - автоматизація - машинобудування», мета якого - зростання економічного потенціалу Харківського регіону завдяки підвищенню конкурентоспроможності регіональних високотехнологічних промислових підприємств.

Також в рамках круглого столу були представлені результати досліджень в області використання технологій «Індустрії 4.0.» українськими підприємствами.

При цьому заступник голови правління з інформаційних технологій та оптимізації бізнес-процесів ВАТ «ФЕД» Сергій Соколов зазначив, що однією з проблем, яку потрібно вирішувати місту в стратегічній перспективі, є нестача кваліфікованих виробничих кадрів.

«Всі дії, які може здійснити місцева влада, діляться на стратегічні і тактичні. Стратегічні дадуть ефект через 5-10 років. Тому є пропозиція спільного створення фестивалів з популяризації виробничої індустрії серед молоді», - зазначив Сергій Соколов.

За підсумками засідання кращі ідеї будуть запропоновані для обговорення з громадою, після чого їх внесуть до Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року.

Нагадаємо, що в місті розробляється нова Стратегія розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030». Її обговорення проходить у вигляді круглих столів за участю експертів, представників міської ради та громадськості. Робочу групу з розробки Стратегії очолює Харківський міський голова Геннадій Кернес.