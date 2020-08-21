21.08.2020 14:04

У Слобідському районі пройшов концерт до Дня міста

Концерт «Кращі райони кращого міста кращої країни» відбувся 20 серпня в Харківському державному культурному центрі у Слобідському районі.



://city.kharkov.ua

У заході взяли участь актив Слобідського району, ветерани Другої світової війни, депутати міської та обласної рад та інші запрошені гості.



Голова Адміністрації Слобідського району В'ячеслав Ільєнко привітав усіх з 77-ою річницею визволення Харкова від нацистських загарбників. «Ця перемога стала символом героїзму, який об'єднав і згуртував людей. Низький уклін всім, хто визволив нашу землю від загарбників і відбудував її з руїн. У День визволення міста Харкова ми вшановуємо тих, хто захищав Україну, свою Батьківщину, своє улюблене місто. І ми бажаємо здоров'я, благополуччя і мирного неба всім харків'янам, усім українцям», - сказав В'ячеслав Іллєнко.



Голова райадміністрації подякував ветеранам за їхній героїзм і побажав їм довгих років життя, любові і підтримки близьких, а жителів району, харків'ян закликав надавати ветеранам всіляку допомогу.



У ході свята були представлені нові володарі титулу «Краща людина 2020» Слобідського району, серед яких були співробітники підприємств, лікарі, медсестри, електромонтери, слюсарі-сантехніки, активні жителі району.



Також за високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток району грамотою Адміністрації Слобідського району були нагороджені директор ТОВ «Алі-Автотранс» Руслан Алібай і медична сестра Центру консультативної допомоги Тетяна Червань.



У концертній програмі взяли участь виконавці та творчі колективи району.



Крім того, напередодні свята, 18 серпня, ветерани, представники районної адміністрації, підприємств, організацій та установ району, депутати міської ради, школярі, жителі району вшанували пам'ять воїнів-визволителів на Меморіалі Слави на Міському кладовищі №5 по пр. Гагаріна, 187. Прапороносці, правнуки тих, хто поліг у боях за Харкова, стали в почесну варту біля центрального обеліска. Учасники урочистого мітингу поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Після траурного мітингу для ветеранів в кафе пройшов поминальний обід.