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21.08.2020  09:09   

В Харькове демонтируют колесо обозрения (ФОТО)

В парке Победы на Салтовке демонтируют колесо обозрения.


://sq.com.ua

С него сняли кабинки и начали демонтаж основной конструкции. Пока неизвестно, какова будет дальнейшая судьба аттракциона. 

Напомним, в парке Победы проходит масштабная реконструкция. К 23 августа планируется открыть центральную аллею, впоследствии - обустровить боковые стороны, где будут установлены детские площадки, большой урбан-парк, туалеты, зоны отдыха, велодорожка.

 
Источник:   SQ
 Тэги:  парк победы, салтовка, харьков, реконструкция
 
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