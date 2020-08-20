20.08.2020 19:12

В Основ'янському районі вшанували пам'ять загиблих воїнів-визволителів

Громадянські панахиди за воїнами, що загинули в роки Другої світової війни, відбулися сьогодні, 20 серпня, в парку ст. Основа і на Меморіалі Слави в мікрорайоні Жихор в Основ'янському районі.



//city.kharkov.ua

Напередодні дня визволення Харкова від нацистських загарбників делегація Основ'янського району на чолі з головою районної адміністрації Ганною Головчанською поклали квіти до братських могил та вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які ціною свого життя завоювали свободу і мир.

«Вічна пам'ять героям, які загинули за наше майбутнє, міцного здоров'я і довгих років життя всім ветеранам, які й сьогодні дарують нам радість спілкування і мудрі поради!» - сказала Ганна Головчанська, звертаючись до ветеранів Другої світової війни.