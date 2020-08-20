20.08.2020 17:33

В Індустріальному районі пройшла панахида за загиблими визволителям Харкова (ФОТО)

Пам'ятний захід до 77-тої річниці визволення Харкова від нацистських загарбників відбувся сьогодні, 20 серпня, в сквері ім. П. С. Кондаурова в Індустріальному районі.



//city.kharkov.ua

У ньому взяли участь голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна, ветерани війни і праці, депутати, представники підприємств, організацій і служб району, а також місцеві жителі.

Глава адміністрації району висловила подяку учасникам бойових дій за мужність і подвиги, здійснені в ході визволення Харкова. «Ваші заслуги будуть в пам'яті всіх харків'ян. Дякую за подвиги, за життя, віддані в ім'я порятунку країни. Бажаємо здоров'я, процвітання, матеріального благополуччя, довгих років і мирного неба над головою», - сказала Ольга Вельможна.

Присутні поклали квіти до пам'ятника і вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів-визволителів.

Напередодні, 19 серпня, представники адміністрації і жителі району також поклали квіти до меморіального комплексу жертвам Голокосту на пр. Московському, де в роки окупації Харкова в 1941-1942 роках перебувало єврейське гетто, до стели загиблим тракторобудівникам біля заводу «ХТЗ», до братських могил на Міському кладовищі №4, на вул. Луї Пастера, в сел. Затишшя і до інших військових поховань.

Також заступник голови районної адміністрації Олена Великанова і представники районної ветеранської організації привітали з майбутнім святом визволення міста ветеранів Другої світової війни Миколу Зімоніна та Гавриїла Сависька, які брали участь у бойових діях за визволення Харкова.