20.08.2020 13:37

У Харкові нагородили кращих соціальних працівників (ФОТО)

Вшанування кращих соціальних працівників міста Харкова відбулося сьогодні, 20 серпня, в територіальному центрі надання соціальних послуг Московського району.



://city.kharkov.ua

Як зазначила під час заходу заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, карантин через пандемію коронавірусу вніс істотні зміни в роботу багатьох соціальних організацій.

«Вже майже півроку ми живемо в зовсім іншій системі координат і взаємин між людьми, тому що на наше життя наклав свій відбиток карантин. Спочатку було страшно, але потім прийшло розуміння ситуації, і ми продовжили свою роботу. Перше, що було зроблено під час карантину, - почали роботу телефонні «гарячі лінії». Ми кожен день отримували сотні дзвінків від людей, які зверталися по допомогу. Наші соціальні працівники особисто рознесли 40 тис. продуктових наборів, 22,5 тис. медичних аптечок, ходили в аптеки, магазини, оформляли документи. Робота не зупинялася ні на хвилину», - розповіла Світлана Горбунова-Рубан.





За високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова, з нагоди Дня міста та Дня Незалежності України 37 працівників соціальної сфери були нагороджені Почесними грамотами виконкому Харківської міської ради, Департаменту соціальної політики та Подяками міського голови.

«Ми нагородили людей, які під час карантинних заходів проявили себе гідно, професійно і підтримали дух харків'ян у важких соціальних ситуаціях. У вашій роботі є багато важких моментів. Але якщо у вас це виходить, якщо люди вас чекають, а ви йдете до них із задоволенням, значить, ви щаслива людина, і я бажаю вам відчувати цей стан як можна частіше і довше», - підкреслила віце-мер після нагородження.