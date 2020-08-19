19.08.2020 18:49

Харків наблизився до отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді»

План дій та План моніторингу та оцінки його реалізації для отримання статусу кандидата в учасники ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» були затверджені сьогодні, 19 серпня 2020 року, на сесії Харківської міської ради.



Харків наблизився до отримання статусу «Громада, дружня до дітей та молоді»



Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, ця програма має сприяти створенню чистого, безпечного і комфортного середовища для дітей та молоді.

Розроблений План дій є документом, обов'язковим для виконання усіма залученими сторонами, що забезпечить його ефективне впровадження у майбутньому. Після затвердження Плану місто отримає від ЮНІСЕФ статус кандидата на здобуття звання «Громада, дружня до дітей та молоді», яке можна використовувати як у внутрішній комунікації, так і для комунікації з муніципалітетами інших країн, партнерами і бізнес-середовищем.

Процес отримання цього статусу має певну процедуру і передбачає активне залучення дітей та молоді на всіх етапах.

Після впровадження Плану дій громада пройде через процес незалежного оцінювання і, у випадку успішного виконання цього плану, отримає статус «Громада, дружня до дітей та молоді».

Довідка. Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» - глобальний рух, що об'єднує місцеву владу, громадянське суспільство і бізнес у досягненні консенсусу в ключових напрямках розвитку добробуту дітей і молоді. З моменту створення у 1996 році до програми приєдналися більше 3 тис. муніципальних округів у 38 країнах, і сьогодні вона охоплює понад 30 млн дітей.

8 липня 2019 року Харківська міськрада підписала Меморандум про взаємодію із Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у рамках даної програми.