19.08.2020 17:58

Один зі скверів Харкова назвали на честь митрополита Никодима

Сквер біля Свято-Благовіщенського кафедрального собору називатиметься Митрополичим сквером на честь митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.



//city.kharkov.ua

Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня 2020 року, на сесії Харківської міської ради.

Крім того, в честь священнослужителя назвали і центральну алею скверу - Алея імені Митрополита Никодима.

З проханням увічнити пам'ять відомого архіепіскопа до міськради звернулися почесні громадяни міста Харкова.

Нагадаємо, що 1 грудня виповнюється 50 років від дня, коли Никодим був вперше призначений архієпископом Харківським і Богодухівським, а 18 квітня 2021 року відзначатиметься 100 років від дня його народження.

Митрополит Никодим очолював Харківську єпархію 36 років: з 1970 по 1984 роки і з 1989 по 2011. Також в 1983 році він був призначений архієпископом Львівським і Тернопільським, а в 1988 році - митрополитом Львівським і Дрогобицьким. У вересні 1989 року повернувся в Харківську єпархію, якою і керував до кінця життя.

Довідка. Митрополит Никодим (Микола Степанович Руснак) народився 18 квітня 1921 року в селі Давидівці Чернівецької області. Почесний громадянин міста Харкова та Харківської області, нагороджений орденами Дружби народів, Ярослава Мудрого V, IV, III і II ступенів, «За заслуги» II і I ступенів та ін.

Помер 15 вересня 2011 року в архієрейській резиденції на території Покровського монастиря в Харкові.