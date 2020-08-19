19.08.2020 17:20

У Харкові затвердили перелік будинків для житлових програм

Перелік об'єктів житлового будівництва для реалізації міських житлових програм затвердили сьогодні, 19 серпня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.



//city.kharkov.ua

Перелік об'єктів житлового будівництва для реалізації міських житлових програм затвердили сьогодні, 19 серпня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

До переліку об'єктів для Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки та Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки включили чотири багатоповерхових житлових будинки, що будуються: два - на пр. Московському і два - на вул. Лисаветинській. Всі об'єкти планується ввести в експлуатацію в 2021 році.

Нагадаємо, що цього року на житлові програми в бюджеті міста передбачено понад 102,4 млн грн, в тому числі 60 млн грн на фінансування будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла і 42,4 млн - на будівництво за програмою молодіжного житлового кредитування. На сьогоднішній день близько 50 млн. грн вже профінансовано.