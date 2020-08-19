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19.08.2020  17:20   

У Харкові затвердили перелік будинків для житлових програм

Перелік об'єктів житлового будівництва для реалізації міських житлових програм затвердили сьогодні, 19 серпня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.


//city.kharkov.ua
Перелік об'єктів житлового будівництва для реалізації міських житлових програм затвердили сьогодні, 19 серпня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.
 
До переліку об'єктів для Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки та Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки включили чотири багатоповерхових житлових будинки, що будуються: два - на пр. Московському і два - на вул. Лисаветинській. Всі об'єкти планується ввести в експлуатацію в 2021 році.
 
Нагадаємо, що цього року на житлові програми в бюджеті міста передбачено понад 102,4 млн грн, в тому числі 60 млн грн на фінансування будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла і 42,4 млн - на будівництво за програмою молодіжного житлового кредитування. На сьогоднішній день близько 50 млн. грн вже профінансовано.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  жилищная программа, доступное жилье, харьков, молодежное кредитование
 
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