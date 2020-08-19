19.08.2020 11:12

Низку харків'ян нагороджено почесними грамотами міськради

Харківська міська рада 19 серпня на сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.



://city.kharkov.ua

Зокрема, за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова та з нагоди ювілею Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджені: директор Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області» Геннадій Амірбеков, головний інженер КП «Харківблагоустрій» Андрій Ворвуля, директор Харківського фізико-математичного ліцею №27 Юлія Єременко, директор Харківського ліцею №89 Світлана Кіриченко.



За сумлінну та плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток і благоустрій міста Харкова та з нагоди Дня будівельника нагороджено директора з виробництва ТОВ «ТЕТРА ГРУП» Ігор Васєха.



За багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 77-ї річниці визволення міста Харкова від нацистських загарбників нагороджений ветеран Другої світової війни Микола Шершнєв.



За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в інтеграцію університетської освіти України в європейський науково-освітній простір та з нагоди 90-річчя Харківського національного університету будівництва та архітектури нагороджена низка вчених вишу.



За високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю, сумлінне виконання службових обов'язків, з нагоди Дня міста та Дня Незалежності України нагороджені співробітники Національної поліції.



З повним списком нагороджених можна ознайомитись тут.