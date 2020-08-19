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19.08.2020  09:20   

Почесний харків'янин Володимир Золотарьов відзначає день народження

Міський голова Геннадій Кернес 19 серпня привітав з днем ​​народження Почесного громадянина міста Харкова, генерального директора ПАТ «Завод «Південкабель» Володимира Золотарьова.


://city.kharkov.ua

«Ваше керівництво підприємством і активна депутатська діяльність, спрямована на вирішення нагальних проблем харків'ян, сприяють сталому розвитку нашого міста.

Нехай Ваші досвід і професіоналізм дають можливість приймати мудрі рішення і реалізовувати нові ідеї. Бажаю Вам міцного здоров'я, подальших успіхів і нових досягнень!» - говориться у привітанні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  почетный житель, харьков, кернес, поздравления
 
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