Почесний харків'янин Володимир Золотарьов відзначає день народження

Міський голова Геннадій Кернес 19 серпня привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, генерального директора ПАТ «Завод «Південкабель» Володимира Золотарьова.
«Ваше керівництво підприємством і активна депутатська діяльність, спрямована на вирішення нагальних проблем харків'ян, сприяють сталому розвитку нашого міста.
Нехай Ваші досвід і професіоналізм дають можливість приймати мудрі рішення і реалізовувати нові ідеї. Бажаю Вам міцного здоров'я, подальших успіхів і нових досягнень!» - говориться у привітанні.
В среду, 19 августа, малоэффективный день для коллективной работы, но благоприятный период для уединения и самоанализа. Это первый лунный день в знаке Дева, когда можно оценить прошлые поступки и построить планы на будущее.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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