17 червня - - день народження Почесного харків'янина Юрія Караченцева

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 17 серпня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, директора Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України Юрія Караченцева.
«Ви зробили вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я нашого міста, розробляючи унікальні методи лікування, які допомогли багатьом харків’янам. Нехай і надалі Ваші професіоналізм, досвід, душевна чуйність та готовність прийти на допомогу дозволяють працювати Вам з повною самовіддачею.
Бажаю Вам міцного здоров’я, родинного затишку, натхнення та наснаги у всіх Ваших добрих справах», - сказано у привітанні міського голови.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. С 17 августа ожидается повышение температуры до средних многолетних значений.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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