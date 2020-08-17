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17.08.2020  09:46   

17 червня - - день народження Почесного харків'янина Юрія Караченцева

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 17 серпня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, директора Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України Юрія Караченцева.


://city.kharkov.ua

«Ви зробили вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я нашого міста, розробляючи унікальні методи лікування, які допомогли багатьом харків’янам. Нехай і надалі Ваші професіоналізм, досвід, душевна чуйність та готовність прийти на допомогу дозволяють працювати Вам з повною самовіддачею.

Бажаю Вам міцного здоров’я, родинного затишку, натхнення та наснаги у всіх Ваших добрих справах», - сказано у привітанні міського голови. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  кернес, поздравление, караченцев, почетный, харьков
 
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