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14.08.2020  11:02   

Почесний харків'янин Максим Веракса святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 14 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина Харкова, десятикратного чемпіона світу з плавання, тренера з інваспорту Максима Вераксу.


// city.kharkov.ua

«Ви вписали унікальні сторінки в історію світового спорту. Нехай невичерпний оптимізм, життєва енергія, завзятість і блискучий спортивний талант і надалі дають Вам можливість досягати намічених цілей.

Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, натхнення у всіх Ваших справах. Миру і добра Вам і Вашим рідним!» - сказано у привітанні міського голови.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков, день рождения, максим веракса
 
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