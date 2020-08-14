14.08.2020 11:02

Почесний харків'янин Максим Веракса святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 14 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина Харкова, десятикратного чемпіона світу з плавання, тренера з інваспорту Максима Вераксу.



// city.kharkov.ua

«Ви вписали унікальні сторінки в історію світового спорту. Нехай невичерпний оптимізм, життєва енергія, завзятість і блискучий спортивний талант і надалі дають Вам можливість досягати намічених цілей.



Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, натхнення у всіх Ваших справах. Миру і добра Вам і Вашим рідним!» - сказано у привітанні міського голови.