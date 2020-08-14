Почесний харків'янин Максим Веракса святкує день народження

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 14 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина Харкова, десятикратного чемпіона світу з плавання, тренера з інваспорту Максима Вераксу.
«Ви вписали унікальні сторінки в історію світового спорту. Нехай невичерпний оптимізм, життєва енергія, завзятість і блискучий спортивний талант і надалі дають Вам можливість досягати намічених цілей.
Бажаю Вам міцного здоров'я, благополуччя, натхнення у всіх Ваших справах. Миру і добра Вам і Вашим рідним!» - сказано у привітанні міського голови.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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