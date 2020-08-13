13.08.2020 17:49

У Харкові увічнять пам'ять митрополита Никодима

Сквер біля Свято-Благовіщенського кафедрального собору планують назвати на честь колишнього митрополита Харківського і Богодухівського Никодима.



//city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалене сьогодні, 13 серпня 2020 року, на засіданні Міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.

Як повідомив відповідальний секретар комісії Олексій Хорошковатий, з проханням назвати сквер по вул. Суздальські ряди ім'ям митрополита Никодима звернулися почесні громадяни міста Харкова. Він додав, що 1 грудня виповнюється 50 років від дня, коли Никодим був уперше призначений архієпископом Харківським і Богодухівським, а 18 квітня 2021 року відзначатиметься 100 років від дня його народження.

Зазначимо, що митрополит Никодим очолював Харківську єпархію 36 років: з 1970 по 1984 роки і з 1989 по 2011. Також у 1983 році він був призначений архієпископом Львівським і Тернопільським, а у 1988 році - митрополитом Львівським і Дрогобицьким. У вересні 1989 року повернувся до Харківської єпархії, якою і керував до кінця життя.

Довідка. Митрополит Никодим (Микола Степанович Руснак) народився 18 квітня 1921 року в селі Давидівці Чернівецької області. Почесний громадянин міста Харкова та Харківської області, нагороджений орденами Дружби народів, Ярослава Мудрого V, IV, III і II ступенів, «За заслуги» II і I ступенів та ін.

Помер 15 вересня 2011 року в архієрейській резиденції на території Покровського монастиря у Харкові.