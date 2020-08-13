13.08.2020 08:08

Університету імені Каразіна передали унікальні видання про історію Харкова

Представники Харківської міської ради 12 серпня передали книги про історію міста Харківському національному університету ім. В. Н. Каразіна.



// city.kharkov.ua

У заході взяли участь секретар Харківської міськради Олександр Новак і автори фотоальбомів - депутат міськради Габріел Михайлов і фотограф Володимир Бисов.

За словами Олександра Новака, ці книги посядуть гідне місце на полицях університетської бібліотеки. Він зазначив, що це дуже символічна подія, бо тепер альбоми про історію Харкова знаходяться в одному з найстаріших вишів країни, який зробив величезний внесок не тільки в розвиток міста, а й усієї держави.



У свою чергу Габріел Михайлов підкреслив, що випуск фотоальбомів про історію Харкова - це некомерційний проєкт, мета якого - розповісти про історію рідного міста і України якомога більшій кількості людей.



«Упевнений, що студентам це особливо необхідно, і ми раді сьогодні передати результат нашої 20-річної праці до університету, який має славне минуле і сьогодення», - сказав депутат.



Нагадаємо, що Габріел Михайлов і Володимир Бисов випустили низку видань, присвячених місту: «Харків. Минуле і сьогодення», «Харків - столиця конструктивізму», «Харків. 1941-1943» та ін. Раніше представники Харківської міської ради передали книги про історію міста бібліотеці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.