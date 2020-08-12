12.08.2020 09:16

Харьковские пенсионеры выходят в режим онлайн

Для тех, кому 55+, организовали «Школу цифровых преобразований». Занятия проходят в Центральной библиотеке им. В. В. Маяковского.



//izvestia.kharkov.ua

У них за плечами большой жизненный опыт, много навыков и они еще могут дать фору молодым. А вот по компьютерной грамотности, говорят, пробел. Поэтому людей почтенного возраста, желающих изучить цифровые технологии, оказалось немало.



Освоить компьютерную технику самостоятельно им действительно сложно, знаний практически никаких, они даже опасаются лишний раз нажать какую-то кнопку. Поэтому специалисты начали с азов: что такое мышка, клавиатура, системный блок и интернет.



Время есть, желание есть – и первые ученики специального компьютерного курса окунулись в мир онлайн.



«Мне интересен театр, его программа какая-то. Коммунальные платежи это обязательно, это интересно, за телефон оплатить тоже. Большое спасибо организаторам этого урока, потому что нам это очень нужно, особенно людям пожилым», – рассказала пенсионерка Наталья Стогул.



Научить пенсионеров современным технологиям – идея креативных и успешных молодых харьковчан. Они и организовали в Харькове «Школу цифровых преобразований. Школа 55+», чтобы и люди старшего возраста могли свободно пользоваться электронными серверами административных, социальных и медицинских услуг в режиме онлайн.



«Нужно рассказать о том, что это всё просто, это легко. это всё реально, главное быть открытыми к этим людям. И «Блок Кернеса – Успешный Харьков» поддерживает их и готов всячески помогать и вместе развивать эти проекты для того, чтобы их получали все сферы нашего города, нашего населения» рассказал представитель молодежного крыла «Блок Кернеса – Успешный Харьков» Максим Геков.



Первые сложности уже позади. И даже самая старшая ученица курса Алла Корецкая, которой недавно исполнился 91 год, уже довольно умело ориентируется в новой сфере.



«Я очень довольна и рада этому, что подумали о стариках, что им тоже что-то такое хочется знать. Так что благодарю. Мэр у нас прекрасный. Город не узнаваемый. У меня приезжают киевляне и говорят, если бы у нас был такой мэр, как у вас, посмотрите, какая красота везде. Мы все довольны. Молодец. Дай Бог ему здоровья и дальше работать», – рассказала пенсионерка Алла Корецкая.



Проект «Школа цифровых преобразований» продолжится и в дальнейшем. Его запустят во всех районах города и при необходимости, говорят организаторы, сделают постоянным. Ведь Харьков не сдает своих лидерских позиций, он стал первым городом в Украине, где приняли местную программу цифровой грамотности населения. А значит, не только пенсионеры, но и все желающие могут пройти специальное обучение и повысить свои знания и навыки.



