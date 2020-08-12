12.08.2020 09:02

«Цой жив. 30 лет без «Кино»: на «Интере» – вечер памяти легендарного рок-музыканта

15 августа исполняется 30 лет со дня гибели легендарного рок-музыканта, солиста культовой группы «Кино» Виктора Цоя. В этот день «Интер» посвятит вечерний эфир памяти артиста. Кроме того, к годовщине смерти музыканта телеканал снял документальный проект о нем.



// inter.ua

Виктор Цой был главной рок-звездой Советского Союза, ему предрекали успех на Западе. Многие считают, что на постсоветском пространстве до сих пор нет музыканта более знаменитого и авторитетного, чем Цой, и группы более популярной, чем «Кино».



«Важно всегда помнить людей, которые что-то значили в твоей жизни и повлияли тем или иным образом на твое становление, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Цой повлиял на становление миллионов. Документальный фильм, который мы сняли, называется «Цой жив. 30 лет без "Кино"». И слова «Цой жив» – для многих это не пустой звук. Он жив в своих песнях. Он жив в наших переживаниях и эмоциях. Мы сейчас вспоминаем Цоя, и это очень серьезный объединяющий фактор для миллионов людей, которые ходили на его концерты, слушали его песни и взрослели на них, а сейчас они разбросаны по жизни, по разным странам. Творчество Цоя дает чувство общности поколения. Это очень важно в сегодняшней жизни, в которой слишком много разъединяющих факторов. Вечером памяти Цоя мы хотим напомнить этим людям, какими они были в молодости. Напомнить о тех эмоциях, которые они переживали в то время, об их мечтах, размышлениях о жизни. Мы хотим, чтобы телезрители в этот вечер памяти Цоя не только вспомнили этого рок-музыканта, но и вспомнили себя 30 лет назад».

В субботу, 15 августа, в 20:30 «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства «Цой жив. 30 лет без "Кино"» (автор сценария – Елена Елагина, режиссер – Алексей Лябах). 15 августа 1990 года жизнь Цоя внезапно оборвалась. Тридцать лет прошло, но его творчество актуально до сих пор, а поклонники уверены, что «Цой – жив»… Чем дальше время отодвигает дату смерти Виктора Цоя от сегодняшнего дня, тем дороже ценятся его песни и рисунки. Его друзья уходят – туда, к нему… Но поклонников творчества становится больше, многие появились на свет уже после смерти Цоя и росли на его песнях. Документальный проект «Цой жив. 30 лет без "Кино"» снимали именно для них.

Каким на самом деле был Виктор Цой? Как он жил? Что формировало его музыкальный стиль? Как и при каких обстоятельствах были написаны его песни? Что значила в жизни Цоя любовь? И кто помог скромному выпускнику ленинградского ПТУ стать рок-звездой? Об этом и многом другом – в документальном проекте телеканала «Интер».

«Наш проект посвящен человеку, оказавшему колоссальное влияние на жизнь миллионов людей, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – И фраза «Цой жив» – это больше, чем фигура речи. Эти слова оказались пророческими не только для первого поколения его поклонников, но и для тех, кто родился после смерти певца. Эта фраза является отражением значимости его творчества, объединяющего огромное количество людей на огромной территории, сейчас уже принадлежащей разным странам. Оно делает их единомышленниками. Он – один из символов нашей молодости, один из символов нашего становления. Он – часть нас. Одна из героинь этого фильма – Джоанна Стингрей – говорит, что творчество Виктора Цоя востребовано, оно не потеряло своей актуальности, и уже это свидетельствует о том, что Цой жив. В этом фильме уникальные герои – люди, которые были рядом с Виктором Цоем в различные периоды его жизни. Люди, которые имеют право говорить о нем. И они рассказали то, что могли рассказать только они».

В фильме о Викторе вспоминают его коллеги и друзья. Среди них – солист группы «Алиса» Константин Кинчев, музыкальный критик Артемий Троицкий, гитарист группы «Кино» Александр Титов, основатель группы «Звуки «Му» Александр Липницкий, певица и друг группы «Кино» Джоанна Стингрей, исполнитель главной роли в фильме «АССА» Сергей Бугаев, режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов, исполнительница главной роли в «Игле» Марина Смирнова, режиссер фильма «Конец каникул» Сергей Лысенко. Кроме того, в документальном проекте «Цой жив. 30 лет без "Кино"» – архивные интервью Виктора Цоя, видео- и аудиозаписи с живыми выступлениями музыканта, а также его фотографии и рисунки.

В 21:30 впервые на телевидении будет показан короткометражный фильм «Конец каникул» с участием Виктора Цоя и группы «Кино». Это первая роль музыканта в кино. Картина режиссера Сергея Лысенко, снятая в 1986 году в Киеве, по сути, состоит из четырех музыкальных клипов, связанных между собой сюжетной линией. В картине прозвучат песни «Дальше действовать будем мы», «Закрой за мной дверь, я ухожу», «Попробуй спеть вместе со мной», «Раньше в твоих глазах отражались костры». Последняя композиция так и не вошла ни в один из альбомов группы, а остальные три композиции в измененных версиях были представлены в самом популярном альбоме «Кино» – «Группа крови».

В 22:00 в эфире «Интера» – юбилейный концерт группы «Алиса» «Мы вместе!». В нем в том числе прозвучат песни группы «Кино», которые исполнит Константин Кинчев, солист «Алисы» и товарищ Виктора Цоя.

А в 00:10 смотрите на «Интере» специальный выпуск проекта «Следствие вели…» – «Виктор Цой. Смертельный поворот» – о тайне гибели лидера группы «Кино». Что случилось 15 августа 1990 года на пустынной трассе под Ригой – случайная автокатастрофа или трагическая неизбежность? Десятки версий смерти Виктора Цоя, но какая из них правильная? Леонид Каневский проводит собственное расследование...

Кроме того, в программе «Утро с Интером» со среды по пятницу будут выходить сюжеты о Викторе Цое.

Не пропустите вечер памяти музыканта – 15 августа с 20:30 эксклюзивно на телеканале «Интер».