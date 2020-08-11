Главная Новости Общество Мешканка Московського району відсвяткувала 95-річчя
11.08.2020  18:00   

Мешканка Московського району відсвяткувала 95-річчя

Ветеран війни та праці, учасник бойових дій у Другій світовій війні Валентина Шевченко сьогодні, 11 серпня, відзначила 95-річний ювілей.


// city.kharkov.ua

Зі святом ювілярку привітали представники Адміністрації Московського району та районної громадської організації ветеранів.

Вони побажали Валентині Іванівні міцного здоров'я, сімейного благополуччя та вручили іменинниці квіти та подарунки.

Источник:   ХМР
 Тэги:  юбилей, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.08 Общество Старейшее в Харькове ОСМД отпраздновало юбилей (ВИДЕО) 27.07 Общество Ветеран Другої світової Анатолій Розінеєр відзначає 90-річчя (ФОТО) 25.06 ЖКХ У міськраді нагородили працівників КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 