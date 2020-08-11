11.08.2020 18:00

Мешканка Московського району відсвяткувала 95-річчя

Ветеран війни та праці, учасник бойових дій у Другій світовій війні Валентина Шевченко сьогодні, 11 серпня, відзначила 95-річний ювілей.



// city.kharkov.ua

Зі святом ювілярку привітали представники Адміністрації Московського району та районної громадської організації ветеранів.

Вони побажали Валентині Іванівні міцного здоров'я, сімейного благополуччя та вручили іменинниці квіти та подарунки.