Мешканка Московського району відсвяткувала 95-річчя

Ветеран війни та праці, учасник бойових дій у Другій світовій війні Валентина Шевченко сьогодні, 11 серпня, відзначила 95-річний ювілей.
Зі святом ювілярку привітали представники Адміністрації Московського району та районної громадської організації ветеранів.
Вони побажали Валентині Іванівні міцного здоров'я, сімейного благополуччя та вручили іменинниці квіти та подарунки.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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